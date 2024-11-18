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113-я харьковская отдельная бригада Сил территориальной обороны проводит кампанию по прямому рекрутингу в свои подразделения, чтобы вместе противостоять врагу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщения бригады в Facebook.

Медик 113-й ОБРТРО Владимир "Пранки" рассказал, что харьковская бригада приглашает вступать в ряды людей разных профессий, которые готовы выполнять задачи по защите Украины.

"В гражданской жизни я был веб-дизайнером. Сейчас я медик в 113-й Харьковской отдельной бригаде. Пошел на войну 24-го числа (в феврале 2022 года, – ред.). Нашей бригаде, так же как и в других, постоянно нужны люди. Мы расширяемся, кто-то переходит на другие должности выше. Присоединяйтесь к Вооруженным Силам Украины, здесь каждый сможет найти для себя должность и место, которое будет вам больше всего соответствовать. Будем вместе освобождать нашу Украину", – отметил Владимир.

113-я отдельная бригада набирает людей напрямую. За информацией можно обратиться за номером рекрутингового центра бригады: (097) 123-78-56.

Также в бригаде рассказали об истории любви двух военнослужащих, встретивших друг друга на службе. В аду боевых действий, где жизнь висит на волоске, чувство объединило Николая и Лизу – военных 120 батальона 113-й отдельной бригады ТрО.

Николай, командир подразделения, получил псевдо "Кипиш" за способность быстро принимать решения и организовывать подчиненных в сложных условиях. В гражданской жизни он был скульптором-любителем, воюет еще со времен АТО. Лиза, харьковчанка на псевдо "Мальвина" – в этом году вернулась из Германии, куда уехала с семьей в начале войны. Вернулась, чтобы защищать Родину. Упорство помогло ей подписать контракт с ВСУ, пройти обучение и стать стрелком в подразделении Николая.

Лиза воюет на равных с собратьями, уверенно действует в бою, точно уничтожает врага и вдохновляет других своим примером. "Мальвина" объясняет свой выбор так: "Перебирать бумаги – не мое, а на поле боя я отвечаю за себя". Собратья шутят: "Она почти ничем не отличается, разве что губы подкрашивает перед выходом".

Сама Лиза признается: "Мне спокойно, потому что рядом мой командир, мой любимый". Их любовь – это не только поддержка, но и сила, помогающая выстоять даже в самых сложных боях.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" добавили сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в Силах обороны.