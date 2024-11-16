За сутки ВСУ ликвидировали 1650 россиян, уничтожили десятки ББМ и артсистем оккупантов
За прошедшие сутки, 15 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1 650 российских захватчиков, восемь танков, несколько десятков боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 719 240 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 719 240 (+1 650) человек,
- танков ‒ 9 338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18 994 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 20 520 (+28) ед,
- РСЗО – 1 252 ед,
- средства ПВО – 999 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 914 (+28) ед,
- крылатые ракеты 2 641 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 236 (+69) ед,
- специальной техники – 3 651 (+6) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 ноября армия РФ атаковала Украину более 80 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 53 вражеских дрона, еще 30 — локационно потеряны.
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