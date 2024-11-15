Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1500 военных
Россия потеряла на войне против Украины уже более 717 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1520 оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 15 ноября 2024 года ориентировочно составили:
Напомним, пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга"взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян на Харьковщине.
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