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15 ноября 2024, 08:27

Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1500 военных

15 ноября 2024, 08:27
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Россия потеряла на войне против Украины уже более 717 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1520 оккупантов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 15 ноября 2024 года ориентировочно составили:

Напомним, пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга"взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян на Харьковщине.

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