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Ночью 5 ноября российские военные обстреляли Харьков. В двух районах города повреждена жилищная инфраструктура

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу. Однако в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, в одной из них поврежден фасад.

Две женщины получили резаные раны осколками стекла и пережили острую реакцию на стресс.

В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет.

Напомним, в течение октября российская армия 25 раз обстреляла Харьков, используя для этого разные виды оружия. За месяц в городе были повреждены почти 400 домов.