00:35  29 октября
Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела
08:27  28 октября
Оккупанты атаковали дронами энергообъекты в Сумской области
03:30  28 октября
За неделю Россия потеряла более 10500 солдат и 1700 единиц техники
UA | RU
UA | RU
29 октября 2024, 00:35

Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела

29 октября 2024, 00:35
Читайте також українською мовою
фото: Олег Синегубов
Читайте також
українською мовою

Вечером 28 октября оккупационная армия России атаковала КАБами центр Харькова. Захватчики разрушили всем известное здание Госпрома

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм", – говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура показала видео из дрона, на которых сняты последствия российских обстрелов.

Напомним, вечером, 28 октября, россияне атаковали центр Харькова КАБами. В городе прогремели взрывы, возник пожар. Сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно о шести раненых.
война обстрелы Синегубов Олег Васильевич Харьков разрушения авиабомба Госпром
Хуже нацистов: в Харькове россияне разрушили Госпром
28 октября 2024, 22:36
Войска РФ обстреляли Купянск: во время пожара мужчина сгорел заживо в собственном доме
28 октября 2024, 22:30
В Харькове россияне ударили по областной больнице и админучреждению: уже 6 раненых
28 октября 2024, 21:59
Все новости »
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
В Днепре банда похитила и месяц удерживала мужчину, чтобы присвоить его квартиру
29 октября 2024, 03:49
Полиция Ровенщины обнародовала результаты проверки по поводу мертвого льва на мусорнике
29 октября 2024, 03:11
Нотариус в Киеве украла более миллиона гривен со счетов умерших людей
29 октября 2024, 02:39
Удар по зданию Госпрома в Харькове: пострадали 9 гражданских
29 октября 2024, 01:50
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погиб мужчина, много раненых
29 октября 2024, 01:25
В Николаевской области задержали рецидивиста, изнасиловавшего 28-летнюю женщину
29 октября 2024, 01:21
С крутого обрыва в Тису: на Закарпатье двое мужчин пытались сбежать в Румынию
29 октября 2024, 00:16
Депутат Полтавского облсовета через суд вернул себе отмененную инвалидность
28 октября 2024, 23:53
Чиновницу "Укртранснафты" на Житомирщине будут судить за миллионную растрату на ремонте
28 октября 2024, 22:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Все публикации »
Андрей Длигач
Павел Казарин
Александр Коваленко
Все блоги »