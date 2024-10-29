Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела

фото: Олег Синегубов

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм", – говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура показала видео из дрона, на которых сняты последствия российских обстрелов.