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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в получение зафиксировано в административное здание в центре города. Разрушены несколько этажей. В общей сложности есть сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.

"Известно о 6 пострадавших - они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет", - говорится в сообщении.

Осмотр места попадания продолжается, информация обновляется.

Напомним, вечером, 28 октября, россияне атаковали центр Харькова КАБами. В городе прогремели взрывы, возник пожар. Сообщалось о пяти пострадавших.