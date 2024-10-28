Хуже нацистов: в Харькове россияне разрушили Госпром

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Во время атаки на Харьков вечером 28 октября войска России разрушили визитку города, первый небоскреб на территории Европы - Дом Государственной промышленности (Госпром).

Местное издание Думка обнародовала фотографии с места прилета, передает RegioNews.

В Харьковской ОВА уточнили, что по предварительным данным правоохранителей, сегодня вечером кафиры ударили по Харькову ФАБ-500.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне попали в здание Госпрома в Харькове, которое является памятником архитектуры и находится под охраной ЮНЕСКО.

"Здание Госпрома в Харькове под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры. Россияне ударили по ней авиабомбами. Они хуже нацистов, обычные мр*зи", – говорится в сообщении.

Как известно, Госпром — первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма, одна из трех харьковских высоток, построенная на протяжении 1925—1928 годов. Сооружение расположено в историческом центре Харькова на площади Свободы.

25 января 2018 Кабинет министров внес Госпром в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения.

В Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины сообщили, что из-за очередной атаки россиян повреждено медучреждение. В одном из отделений областной больницы выбило окна. К счастью, пациенты ранения не получили, однако порезы стеклом — у одной из медработниц.

Напомним, вечером, 28 октября, россияне атаковали центр Харькова КАБами. В городе прогремели взрывы, возник пожар. Сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно о шести раненых.