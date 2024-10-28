Россияне атаковали КАБами центр Харькова: начался пожар

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Сегодня вечером, 28 октября, россияне атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели взрывы

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Он призвал горожан быть осторожными. Возможны повторные запуски.

"Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой, Запорожье и Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по Харькову пострадали семь человек.