Войска РФ обстреляли Купянск: во время пожара мужчина сгорел заживо в собственном доме

иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Накануне российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате пожара погиб пенсионер

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, вечером 27 октября во время вражеских обстрелов. Купянская загорелся жилой дом. В результате пожара погиб 71-летний хозяин дома.

"Установлено, что у пострадавшего были проблемы со здоровьем и уже долгое время не мог самостоятельно передвигаться, поэтому не смог спастись от пожара, возникшего из-за обстрела", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, продолжается досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, вечером, 28 октября, россияне атаковали центр Харькова КАБами. В городе прогремели взрывы, начался пожар.

Ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по Харькову пострадали семь человек.