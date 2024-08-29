Россияне обстреляли из РСЗО село в Харьковской области: четверо пострадавших
Российские захватчики продолжают прибегать к террору против мирного населения Харьковщины. В результате очередного обстрела пострадали четыре человека
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
Под вражеским огнем оказалось село Новоосиново Купянской общины, враг ударил по населенному пункту около 16 часов.
В результате обстрела возник пожар. Огонь охватил частный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.
Пострадали четыре человека - мужчина 65 лет и три женщины 83 лет, 65 лет и 73 лет. Двое из них госпитализированы.
По предварительным данным, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня.
Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила КАБами по городу Белополье Сумского района. В результате атаки повреждены жилищный сектор и фермерское хозяйство.