Россияне ударили КАБами по Сумщине: повреждены жилые дома и ферма
В четверг, 29 августа, российская авиация ударила КАБами по городу Белополье Сумского района. В результате атаки повреждены жилищный сектор и фермерское хозяйство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, оккупанты атаковали Сумский район в течение первой половины дня. Предварительно, враг сбросил на Белопольскую общину три КАБа.
"В результате атаки окупантов повреждены жилые дома и имущество фермера", - говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, вечером 28 августа оккупационные российские войска выпустили ракеты по гражданской инфраструктуре Николаевской сельской общины Сумского района. В ходе атаки пострадали трое местных жителей.