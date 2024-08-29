07:42  29 августа
Авиаудар по Купянску: количество раненых увеличилось, среди них – пятеро полицейских
08:13  29 августа
ДТП в Кировоградской области: легковушку разнесло вдребезги, двое погибших
07:05  29 августа
Украинские бойцы показали уничтожение вражеской пушки и укрытия оккупантов на Донетчине
UA | RU
UA | RU
29 августа 2024, 18:15

В Харьковской области разминировали более 330 гектаров территорий

29 августа 2024, 18:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

На прошлой неделе пиротехнические подразделения разминировали более 330 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 2376 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации властей, с 21 по 28 августа сводные пиротехнические подразделения обследовали:

  • свыше 250 гектаров сельхозугодий;

  • 0,13 гектара акваторий;

  • более 5,5 км участков автодорог;

  • более 3,5 км линий электропередач;

  • проверили два объекта;

  • разминировали 15 домовладений.

Кроме того, за неделю специалисты подключили к электросети 4967 абонентов, из них 4965 повторно.

"В течение 28 августа пиротехнические подразделения разминировали более 52 гектаров территорий, почти 40 гектаров сельскохозяйственных угодий, 0,09 гектара акватории, один объект, а также полкилометра линий электропередач. Обнаружены и обезврежены 384 взрывоопасных предмета", — говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах обязательно сообщайте по телефонам: 101 и 102.

Напомним, после одной из недавних воздушных атак на Черниговщине обнаружили не сдетонировавшие обгоревшие обломки сбитого российского ударного дрона.

разминирования Харьковская область Харьковская ОВА сапер взрывотехники
Авиаудар по Купянску: количество раненых увеличилось, среди них – пятеро полицейских
29 августа 2024, 07:42
В Киеве нашли кассетную боевую часть ракеты Х-101
27 августа 2024, 19:34
Россияне ударили "кассетами" по автобусной остановке в Богодухове: есть жертва, среди пострадавших - 17-летняя беременная девушка
27 августа 2024, 13:22
Все новости »
28 августа 2024
Духовная независимость: получится ли у власти окончательно запретить УПЦ МП
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Этот закон определяет правовые основания для запрета в Украине религиозных о...
23 августа 2024
Коллапс системы ЖКХ: эксперт Олег Попенко спрогнозировал, что произойдет, если власти вздумают резко повысить коммунальные тарифы
С началом полномасштабной войны в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги фактически не повышались. Конечно, если не считать повышения стоимости электроэнергии. В основном, сдерживание тарифов н...
19 августа 2024
"Берут тех, у кого нет проблем с ТЦК": военнообязанным мужчинам становится все труднее найти работу
Усиление мобилизации в конце весны этого года сильно повлияло на рынок труда в Украине. Ситуация на нем была и так напряженной, ведь многие специалисты за последние два года уехали за границу или ушли...
16 августа 2024
Военные действия в Курской области: что будет с транзитом газа?
С первых дней военной операции ВСУ в Курской области возможность полной остановки транзита российского газа в Европу обсуждается как один из вероятных вариантов развития событий
В Виннице на складе погиб 21-летний работник
30 августа 2024, 03:45
В Днепре осудили мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку в туалете кафе
30 августа 2024, 02:17
"Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, – Минобороны
30 августа 2024, 01:20
Тройное ДТП в Хмельницкой области: один человек погиб, еще трое получили травмы
30 августа 2024, 00:08
Автомобиль без водителя сбил пенсионерку в центре Винницы
29 августа 2024, 23:49
На станции метро "Университет" в Киеве человек упал на пути
29 августа 2024, 22:14
Суд избрал меру пресечения нардепу-беглецу Дмитруку
29 августа 2024, 21:57
В Запорожье приговорили к тюрьме освобожденного из российского плена военного — детали дела
29 августа 2024, 21:43
В центре Ивано-Франковска подожгли волонтерское авто
29 августа 2024, 21:12
Из загрязненных рек Сейм и Десна выловили 10 тонн мертвой рыбы
29 августа 2024, 20:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Духовная независимость: получится ли у власти окончательно запретить УПЦ МП
Коллапс системы ЖКХ: эксперт Олег Попенко спрогнозировал, что произойдет, если власти вздумают резко повысить коммунальные тарифы
Все публикации »
Юрий Касьянов
Александр Карпюк (Серж Марко)
Иван Столярчук
Все блоги »