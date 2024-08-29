В Харьковской области разминировали более 330 гектаров территорий

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

На прошлой неделе пиротехнические подразделения разминировали более 330 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 2376 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации властей, с 21 по 28 августа сводные пиротехнические подразделения обследовали:

свыше 250 гектаров сельхозугодий;

0,13 гектара акваторий;

более 5,5 км участков автодорог;

более 3,5 км линий электропередач;

проверили два объекта;

разминировали 15 домовладений.

Кроме того, за неделю специалисты подключили к электросети 4967 абонентов, из них 4965 повторно.

"В течение 28 августа пиротехнические подразделения разминировали более 52 гектаров территорий, почти 40 гектаров сельскохозяйственных угодий, 0,09 гектара акватории, один объект, а также полкилометра линий электропередач. Обнаружены и обезврежены 384 взрывоопасных предмета", — говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах обязательно сообщайте по телефонам: 101 и 102.

Напомним, после одной из недавних воздушных атак на Черниговщине обнаружили не сдетонировавшие обгоревшие обломки сбитого российского ударного дрона.