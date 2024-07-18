фото: ГСЧС Украины

Трагедия произошла на территории Балаклейской территориальной общины. Тело пропавшего на воде ребенка обнаружили спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"Поисковые работы длились две недели, тело обнаружили примерно в 3 км от места происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля в ставку в Киевской области на глазах у родителей утонул 4-летний мальчик.

Также сообщалось, что днем 13 июля в Черновицком районе на базе отдыха "Аква Плюс" подросток купался в озере и утонул.