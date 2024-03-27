Россияне ударили по многоэтажкам в Харькове: четыре ребенка ранены, есть жертвы

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Россияне нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Один человек погиб, еще 16 получили ранения, среди них – четыре ребенка

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет RegioNews.

"Один человек погиб и по меньшей мере десять получили травмы разной степени в результате сегодняшнего обстрела Харькова. Среди раненых — четыре ребенка. Повреждены многоквартирные дома. Количество пострадавших может увеличиваться", - рассказал он.

По уточненным данным, погиб один гражданский мужчина. Пострадали 16 человек.

Взрывной волной оборвало фасады и балконы, по меньшей мере, в двух домах. Повреждены пятиэтажные дома и институт неотложной хирургии.

По предварительным данным, враг впервые нанес удар по Харькову именно управляемым боеприпасом большого калибра.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки получили ранения три человека.