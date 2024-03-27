Ночью россияне били по Харьковщине дронами и ракетами: что известно о последствиях

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В результате атаки вражеских дронов в Харьковской области получил ранения гражданский мужчина. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По информации главы ОВА, в 03:15 в г. Изюм произошел вражеский обстрел БПЛА "Шахед", в результате которого повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник, без госпитализации.

Также ночью под обстрел попал г. Купянск, поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Без пострадавших.

Под утро, в 4:50 враг нанес ракетный удар по с. Чернолозка Красноградского района, в результате чего без света осталось 78 абонентов. Без пострадавших.

Синегубов также сообщил, что артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка.

Напомним, ранее также сообщалось, что в результате обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки получили ранения три человека.