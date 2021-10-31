Выборы в Харькове: Дмитрий Маринин заявил о планах штаба Терехова сделать массовые вбросы бюллетеней

Кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин сообщил, что штаб и.о. мэра города Игоря Терехова намерен в последние часы до закрытия участков сделать массовые вбросы бюллетеней

"Мне стало известно, что штаб Терехова сильно занервничал из-за того, что у них не получается, как надо отработать "сетку". Видимо, все украли. Нужных голосов не хватает, и все может посыпаться. Поэтому в срочном порядке было принято решение в последние часы до закрытия участков сделать массовые вбросы бюллетеней", – написал Маринин на своей странице в Facebook.

Кандидат в мэры Харькова обратился к представителям Нацполиции и СБУ с просьбой взять под контроль эту ситуацию в участковых комиссиях.

"Также прошу средства массовой информации и неравнодушную общественность проследить за работой членов комиссий в последние пару часов. От вас будет зависеть честность выборов!" – написал он.

Напомним, ранее Дмитрий Маринин подал в суд на Харьковскую городскую избирательную территориальную комиссию с требованием снять с предвыборной гонки и.о. мэра Харькова Игоря Терехова за нарушения закона при выдвижении кандидатом. Однако Харьковский административный суд по надуманному поводу отказал в рассмотрении этого иска.

Также ранее Дмитрий Маринин заявлял, что Игорь Терехов начал свою кампанию на выборах городского головы Харькова с незаконного захвата власти в городе, в чем ему помогли его покровители.