Харьковские правоохранители спускают на тормозах все коррупционные дела, где замешан Игорь Терехов, - Дмитрий Маринин

Харьковские правоохранители крайне вяло расследуют уголовные производства о коррупции, когда они касаются коммунальных предприятий и бизнеса, связанного с городской властью, в частности с секретарем Харьковского горсовета Игорем Тереховым и людьми из окружения экс-главы МВД Арсена Авакова

Об этом, выступая на круглом столе "Роль институтов гражданского общества в противодействии распространению коррупции в Украине", организованным общественной организацией "Антикоррупционная инициатива", заявил депутат Харьковского горсовета VI созыва, кандидат на должность харьковского городского головы Дмитрий Маринин.

Он сообщил, что он как депутат Харьковского городского совета VI созыва еще в 2014 году "без всяких грантовых денег" сделал порядка 70 запросов, на основании которых в итоге родились несколько уголовных производств, в том числе и касающихся работы Жилкомсервиса, Харьковводоканала, Парка имени Горкого, Горлифта, Тепловых сетей и так далее. "В итоге до суда дошло всего одно уголовное производство по директору и по главному бухгалтеру КП "Жилкомсервис". Все остальные уголовные производства успешно потерялись по дороге", - заявил Маринин, добавив, что когда активисты-антикоррупционеры пишут какие-то запросы, "то прокуратура начинает это все очень энергично, но продолжает она очень вяло".

Также Маринин сообщил, что как обычный гражданин делал ни одно обращение по поводу незаконности работы сигаретных киосков "Кисет". "Там под камеру продавали несовершеннолетним детям сигареты, водку. Это все фиксировалось, мы вызывали полицию – результат равен нулю", - заявил Маринин.

"А если вы, как люди сведущие, узнаете, чей это бизнес, то вы поймете, почему полиция так вяло работает. Этот бизнес связан с нынешним секретарем Харьковского городского совета Игорем Александровичем Тереховым и с одним из бизнесменов, по фамилии Котвицкий, который является человеком близким к Арсену Борисовичу Авакову", - пояснил политик.

"Поэтому все мои заявления они заканчиваются ничем, ну или сгоревшим джипом, как случилось в 2016 году... Естественно, того, кто поджигал, не нашли, хотя все это было видно на камерах, кто поджигал, как поджигал, и полиция, если бы хотела, она бы всех нашла", - добавил Маринин.

Также Маринин во время круглого стола обратил внимание правоохранителей на нарушения во время проведения открытия детской академии "Металлиста", на которое харьковская власть в "в принудительно-добровольной форме предлагали приходить учителям, работникам коммунальной и бюджетной сферы", в нарушения всех мер по противодействию распространению COVID-19.

Также в рамках круглого стола Дмитрий Маринин был награжден организаторами медалью "Отличие ГО Всеукраинского центра противодействия коррупции и содействия правоохранительным органам" ІІ степени.

Напомним, ранее Дмитрий Маринин подал в суд на Харьковскую городскую избирательную территориальную комиссию с требованием снять с предвыборной гонки и.о. мэра Харькова Игоря Терехова за нарушения закона при выдвижении кандидатом. Однако Харьковский административный суд по надуманному поводу отказал в рассмотрении этого иска.