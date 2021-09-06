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06 сентября 2021, 15:21 201

Полицейского Харьковщины разоблачили на сбыте марихуаны

06 сентября 2021, 15:21 201
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители установили, что один из сотрудников батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области причастен к сбыту наркотиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Известно, что правоохранители провели у конвойного оперативную закупку "товара". Проведенная экспертиза подтвердила, что приобретенное вещество - это марихуана.

Полицейского сразу задержали после сбыта наркотического средства и получения оплаты. У фигуранта изъяли банковские карты и мобильные телефоны. Следователи ГБР объявили ему о подозрении.

За уголовные сделки фигуранту может грозить до десяти лет лишения свободы", - добавили правоохранители.

Напомним, что недавно на Закарпатье задержали старшину, который продал наркотики солдатам на почти полмиллиона гривен.

ГБР наркотики расследование полиция правоохранители Харьковская область

 
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