Полицейского Харьковщины разоблачили на сбыте марихуаны
Правоохранители установили, что один из сотрудников батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области причастен к сбыту наркотиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
Известно, что правоохранители провели у конвойного оперативную закупку "товара". Проведенная экспертиза подтвердила, что приобретенное вещество - это марихуана.
Полицейского сразу задержали после сбыта наркотического средства и получения оплаты. У фигуранта изъяли банковские карты и мобильные телефоны. Следователи ГБР объявили ему о подозрении.
За уголовные сделки фигуранту может грозить до десяти лет лишения свободы", - добавили правоохранители.
Напомним, что недавно на Закарпатье задержали старшину, который продал наркотики солдатам на почти полмиллиона гривен.