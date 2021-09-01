На Закарпатье старшина продал наркотики солдатам на почти полмиллиона гривень

ГБР

Работники Государственного бюро расследований на Закарпатье задержали старшину воинской части, который продал наркотики военнослужащим на почти полмиллиона гривень

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР

По данным следствия, старшина получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через "закладки” от других поставщиков.

После этого он распространял наркотики среди военнослужащих.

В частности, 4 августа работники ГБР задокументировали, как военный продал 52 грамма метамфетамина за 75 тысяч гривен.

Уже 30 августа 2021 года старшину задержали "на горячем" во время сбыта около 300 граммов метамфетамина за 405 тысяч гривен. На следующий день ему сообщили о подозрении.

Кроме того, по информации правоохранителей, он присвоил и продал имущество воинской части: прибор ночного видения за 1,7 тысячи долларов США и 20 штык-ножей с серийными номерами за 10 тысяч гривен.

Уголовное производство начато по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищение военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.