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06 вересня 2021, 15:21 197

Поліцейського Харківщини викрили на збуті марихуани

06 вересня 2021, 15:21 197
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці встановили, що один зі співробітників батальйону конвойної служби ГУНП у Харківській області причетний до збуту наркотиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Відомо, що правоохоронці провели у конвойного оперативну закупку "товару". Проведена експертиза підтвердила, що придбана речовина - це марихуана.

Поліцейського відразу затримали після збуту наркотичного засобу та отримання оплати. У фігуранта вилучили банківські картки та мобільні телефони. Слідчі ДБР оголосили йому про підозру.

За кримінальні оборудки фігурантові може загрожувати до десяти років позбавлення волі", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті затримали старшину, який продав наркотики солдатам на майже пів мільйона гривень.

ДБР наркотики розслідування поліція правоохоронці Харківська область

 
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