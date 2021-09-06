Поліцейського Харківщини викрили на збуті марихуани
Правоохоронці встановили, що один зі співробітників батальйону конвойної служби ГУНП у Харківській області причетний до збуту наркотиків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.
Відомо, що правоохоронці провели у конвойного оперативну закупку "товару". Проведена експертиза підтвердила, що придбана речовина - це марихуана.
Поліцейського відразу затримали після збуту наркотичного засобу та отримання оплати. У фігуранта вилучили банківські картки та мобільні телефони. Слідчі ДБР оголосили йому про підозру.
За кримінальні оборудки фігурантові може загрожувати до десяти років позбавлення волі", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті затримали старшину, який продав наркотики солдатам на майже пів мільйона гривень.