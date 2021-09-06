Поліцейського Харківщини викрили на збуті марихуани

Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що один зі співробітників батальйону конвойної служби ГУНП у Харківській області причетний до збуту наркотиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Відомо, що правоохоронці провели у конвойного оперативну закупку "товару". Проведена експертиза підтвердила, що придбана речовина - це марихуана.

Поліцейського відразу затримали після збуту наркотичного засобу та отримання оплати. У фігуранта вилучили банківські картки та мобільні телефони. Слідчі ДБР оголосили йому про підозру.

За кримінальні оборудки фігурантові може загрожувати до десяти років позбавлення волі", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті затримали старшину, який продав наркотики солдатам на майже пів мільйона гривень.