На Харьковщине водитель ВАЗа наехал на двоих детей
В Харьковской области автомобиль ВАЗ-2103, которым управляла 23-летняя женщина, сбил двух детей. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает RegioNews.
Так, отмечается, что 1 сентября водитель автомобиля "ВАЗ-2103" двигался по нерегулируемому перекрестку в городе Чугуеве. В это время навстречу шла компания людей, среди которых были дети.
Предварительно, водитель поворачивал налево, не справился с управлением и допустил наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего парня, жителей Чугуева", - сообщили в полиции.
Детей госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу для оказания оперативной медицинской помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, 13 августа в Харькове перевернулся микроавтобус: водитель умер за рулем.
Также недавно в Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов.