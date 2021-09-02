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02 сентября 2021, 09:49 254

На Харьковщине водитель ВАЗа наехал на двоих детей

02 сентября 2021, 09:49 254
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области автомобиль ВАЗ-2103, которым управляла 23-летняя женщина, сбил двух детей. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Так, отмечается, что 1 сентября водитель автомобиля "ВАЗ-2103" двигался по нерегулируемому перекрестку в городе Чугуеве. В это время навстречу шла компания людей, среди которых были дети.

Предварительно, водитель поворачивал налево, не справился с управлением и допустил наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего парня, жителей Чугуева", - сообщили в полиции.

Детей госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу для оказания оперативной медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 13 августа в Харькове перевернулся микроавтобус: водитель умер за рулем.

Также недавно в Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов.

Харьков авто дети авария женщины

 
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