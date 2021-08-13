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13 августа 2021, 15:31 1852

В Харькове перевернулся микроавтобус: водитель умер за рулем

13 августа 2021, 15:31 1852
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Фото: ГСЧС
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В Харькове на Московском проспекте произошла авария с участием микроавтобуса “Mercedes Sprinter”, водитель которого не справился с управлением

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели деблокировали из опрокинутого микроавтобуса пострадавшего водителя", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия спасатели извлекли водителя микроавтобуса через лобовое стекло и передали медикам скорой, которые констатировали смерть водителя.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Киеве во время движения загорелся автомобиль.

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