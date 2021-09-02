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02 вересня 2021, 09:49 255

На Харківщині водійка ВАЗу наїхала на двох дітей

02 вересня 2021, 09:49 255
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Фото: Нацполіція
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У Харківській області автомобіль ВАЗ-2103, яким керувала 23-річна жінка, збив двох дітей. Потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає RegioNews.

Так, зазначається, що 1 вересня водій автомобілю "ВАЗ-2103" рухався по нерегульованому перехресті у місті Чугуєві. В цей час назустріч йшла компанія людей, серед яких були діти.

Попередньо, водійка повертала ліворуч, не впоралась з керуванням і допустила наїзд на 10-річну дівчинку та 11-річного хлопця, мешканців Чугуєва", - повідомили у поліції.

Дітей госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні для надання оперативної медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 13 серпня у Харкові перекинувся мікроавтобус: водій помер за кермом.

Також нещодавно у Мелітополі п'яний водій збив трьох пішоходів.

Харків авто діти аварія жінки

 
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