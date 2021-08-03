Директора лесхоза на Харьковщине подозревают в хищении более 50 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро подозревает директора государственного лесхоза на Харьковщине в присвоении более 50 млн грн через заниженный продаже древесины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Согласно сообщению, детективы НАБУ совместно с САП задержали по подозрению в завладении древесиной более чем на 50 млн грн директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Харьковской области и руководителя одной из подконтрольных ему компаний, который является его родственником.

Так, по данным следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему компаний организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. Всего речь идет о продаже в течение 2018-2019 годов около 15 тыс. куб.м древесины, в результате чего гослесхоз недополучил более 50 млн грн.



Отмечается, что сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении преступникам о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-менеджера аэропорта Борисполь подозревают в причинении убытков предприятию на 1,6 млн грн.