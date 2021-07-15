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15 июля 2021, 13:38 224

Бывшего руководителя ЗОД аэропорта Борисполь подозревают в причинении убытков предприятию на 1,6 млн. грн

15 июля 2021, 13:38 224
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Фото из открытых источников
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Бывшему директору ГП “Зал официальных делегаций”(ЗОД) аэропорта Борисполь сообщено о подозрении в причинении 1,6 млн грн убытков предприятию

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, экс-руководитель предприятие предоставил частному предприятию необоснованную скидку на услуги ЗОД.

Используя эту скидку, частное предприятие осуществляло продажу услуг пассажирам по общим тарифам..

В результате этих действий на протяжении декабря 2018 – октябрь 2019 государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму более чем 1,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Борисполь ущерб тарифы услуги расследование

 
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