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03 серпня 2021, 17:51 6

Директора лісгоспу на Харківщині підозрюють у розкраданні понад 50 млн грн

03 серпня 2021, 17:51 6
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Національне антикорупційне бюро підозрює директора державного лісгоспу на Харківщині у привласненні понад 50 млн грн через занижений продаж деревини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Згідно з повідомленням, детективи НАБУ спільно з САП затримали за підозрою у заволодінні деревиною на понад 50 млн грн директора одного з державних підприємств лісового господарства Харківської області та керівника однієї з підконтрольних йому компаній, який є його родичем.

Так, за даними слідства, директор держлісгоспу та керівники підконтрольних йому компаній організували схему з продажу деревини за заниженими цінами зазначеним суб'єктам господарювання. Загалом йдеться про продаж впродовж 2018-2019 років близько 15 тис. куб.м деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн.

Зазначається, що наразі правоохоронці розв'язують питання про повідомлення злочинцям про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що топ-менеджера аеропорту Бориспіль підозрюють у заподіянні збитків підприємству на 1,6 млн грн.

Україна кримінал поліція кримінальна справа директор

 
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