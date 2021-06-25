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25 июня 2021, 12:22 43

"ЕС" и "Голос" будут толкать в мэры Харькова единого кандидата, который выгоден Терехову, – Маринин

25 июня 2021, 12:22 43
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После того, как харьковское крыло партии "Голос" фактически отдали под руководство Арсена Авакова, эта политсила будет работать на Игоря Терехова

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин.

В частности, он напомнил, что в харьковской организации партии "Голос" сменили руководителя.

"Этим руководителем стал менеджер местного бизнесмена Севы Кожемяки. А он давно известен своим сотрудничеством с Арсеном Аваковым. А Арсен Борисович, как я давно понял, совсем не против того, чтобы именно управляемый и трусливый Терехов сел в кресло мэра нашего города. А значит партия "Голос" теперь успешно будет работать на результат, нужный Авакову, то есть – в пользу Терехова", – заявил Маринин.

Также он ожидает новые комбинации от так называемых "демократических сил".

"Возможно, начнут с "ЕС" бурно толкать единого технического кандидата от "демократических сил". Теперь для меня Терехов, "ЕС" и "Голос" - это звенья одной цепи и мне окончательно ясно почему именно меня не пригласили ни на один сбор по поводу "объединения". Я помешал бы этому договорняку", – написал Дмитрий Маринин.

Также он добавил, что в Харькове давно не слышно о так называемом объединении "демократических сил" вокруг "единого кандидата" на выборах мэра Харькова. В то же время Маринин утверждает, что на Терехова сегодня работает политтехнолог Игорь Грынив.

"Грынив близок к Петру Порошенко и Сергею Березенко. Он в полный рост работает на кампанию Терехова, которую он начал сразу после того, как удалось провернуть аферу с отсрочкой выборов. И все это "объединение" вокруг единого кандидата организовано с целью подставить Терехову удобного технического оппонента от "демократических сил" на выборах мэра Харькова", – написал Дмитрий Маринин.

Напомним, на днях стало известно о том, что в харьковской партийной ячейке "Голоса" произошли серьезные пертурбации. Новым руководителем харьковского парткрыла стал человек, которые приближен к Арсену Авакову.

В Харькове 31 октября пройдут внеочередные выборы городского головы. Они были назначены Верховной Радой в марте, после того как в декабре 2020 года в берлинской клинике "Шарите" скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, который несколько раз подтвердил, что имеет давние связи с Арсеном Аваковым. До 2010 года Терехов работал заместителем губернатора Харьковщины Авакова, а будучи заместителем Кернеса выполнял роль коммуникатора с Аваковым.

Арсен Аваков Харьков Голос Европейская солидарность Терехов Игорь Дмитрий Маринин выборы Харьков

 
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