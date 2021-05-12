Під Харковом поїзд на смерть збив чоловіка
Він сидів на краю перона, коли його зачепив вантажний поїзд
Він сидів на краю перона, коли його зачепив вантажний поїзд
У Харківській області під колеса потяга потрапив 38-річний чоловік.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Харківської області.
"Подія сталася на залізничній станції "Гракове" в селі Гракове. Машиніст вантажного потягу сполученням "Харків-Куп'янськ" смертельно травмував 38-річного чоловіка, який сидів на краю перона", - розповіли у поліції.
Поліція порушила справу за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу.
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