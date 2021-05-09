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09 мая 2021, 15:11 29

Добкин предложил сотрудничество всем, кто разделяет его видение развития Харькова

09 мая 2021, 15:11 29
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Добкин будет принимать участие в выборах мэра Харькова в качестве самовыдвиженца
Добкин будет принимать участие в выборах мэра Харькова в качестве самовыдвиженца
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Городской голова Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин готов сотрудничать со всеми политическими силами, которые разделяют его идеологию и стратегию развития Харькова на годы вперед

Об этом Добкин, отвечая на вопросы журналистов, заявил в Харькове возле Мемориала Славы, где проходили торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, передает "RegioNews".

В частности, он подтвердил, что будет принимать участие в выборах мэра Харькова 31 октября в качестве самовыдвиженца, но не исключил сотрудничества "со всеми политическими партиями, которые выступают за развитие Харькова, поддержание здесь стабильности, наведение порядка, восстановление спокойствия на улицах и отстаивание уважения ко всему, что связано с землей, с людьми, которые здесь живут".

"Все, кто захотят, пожалуйста, кто разделяет мои взгляды, я с любой политической силой готов идти рука об руку к победе... Всех, кто готов разделить со мной ответственность за дальнейшее развитие Харькова, пожалуйста, я всех приглашаю. Главное, чтобы у нас совпадала идеология и видение того, каким должен быть город Харьков в следующем году, через три года, через пять лет, через 10 и через 20 лет. Что бы нам потом не было стыдно за то, что за свой период каденции мы сумели сделать", - заявил Добкин.

Напомним, накануне Михаил Добкин записал видеоролик, посвященный Дню Победы, в котором он обещает защитить традиции и вернуть харьковчанам праздник.

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