Наследство Кернеса: стали известны реальные масштабы владений бизнес-империи экс-мэра Харькова

По предварительным подсчетам они составляют около 1,3 миллиарда

По предварительным подсчетам они составляют около 1,3 миллиарда

Фото: slidstvo.info

После смерти экс-главы Харькова Геннадия Кернеса, стали появляться подробности относительно имущества и бизнеса, которым владел покойный мэр. В частности, в руках его наследников - гражданской жены Оксаны Гайсинской и пасынка Родиона Гайсинского, сконцентрировались десятки компаний, которые охватывают большинство сфер повседневной жизни харьковчан.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование, проведенное изданием "Следствие Инфо".

Так, в последнее время Родион стал владельцем десятка харьковских рынков. Рядом активов обзавелась также его мать, 50-летняя Оксана Гайсинская, которая еще пять лет назад не обладала практически никакими фирмами. Сейчас Гайсинская через десять компаний владеет торговыми и развлекательными центрами, историческими зданиями, кафе и ресторанами в центре Харькова.

Отмечается, что приумножение бизнесов Гайсинского совпало во времени с ухудшением здоровья экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса - гражданского мужа Оксаны Гайсинской. Всего исследователи насчитали 66 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости и 26 гектаров земли в Харькове, доставшиеся в наследство Гайсинским. Стоимость этих активов, по предварительным подсчетам, составляет минимум 1,3 миллиарда гривен.

Сейчас Родион Гайсинский является владельцем или совладельцем около тридцати компаниях. В основном к этим фирмам относятся земли и торговые площади на харьковских рынках. Весь этот бизнес на него переоформили в 2018-2020 годах.

В общем, это около 25 гектаров земли и 42,6 тысячи квадратных метров торговых площадей. Больше всего земель и недвижимости структуры Гайсинского сконцентрировали на рынках "Центральный" и "Конный".

В руках Оксаны Гайсинской сосредоточились изысканные бизнес-активы: офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны.

Реальные масштабы бизнес-империи, которую оставил по себе Геннадий Кернес, сейчас оценить трудно. И даже через несколько месяцев после смерти многолетнего мэра Харькова очертания его империи становятся более четкими. Похоже, в ближайшее время семья Гайсинского превратится в чуть ли не самых богатых и влиятельных бизнесменов Харькова", - говорится в расследовании.

По подсчетам издания, земли и торговые площади, которые принадлежат Родиону Гайсинском, могут стоить около 850 миллионов гривен. А коммерческая недвижимость Оксаны Гайсинской - еще 430 миллионов гривен. Поэтому вся бизнес-недвижимость семьи Кернеса состоянию на сегодня может стоить около 1,3 миллиарда гривен.

Как сообщалось, 23 декабря в Харькове похоронили Кернеса.

Уже 1 января секретарь горсовета Харькова просил парламент назначить перевыборы мэра.