Спадок Кернеса: стали відомі реальні масштаби володінь бізнес-імперії ексмера Харкова

За попередніми підрахунками вони сягають близько 1,3 мільярда

За попередніми підрахунками вони сягають близько 1,3 мільярда

Фото: slidstvo.info

Після смерті ексголови міста Харкова Геннадія Кернеса, стали з'являтися подробиці щодо майна та бізнесу, якими володів покійний мер. Зокрема, в руках його спадкоємців - цивільної дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського, сконцентрувалися десятки компаній, які охоплюють більшість сфер щоденного життя харків’ян.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на розслідування, проведене виданням "Слідство Інфо".

Так, останнім часом Родіон став власником десятка харківських ринків. Низкою активів обзавелася також його мати, 50-річна Оксана Гайсинська, яка ще понад п’ять років тому не володіла практично жодними фірмами. Нині Гайсинська через понад десять компаній володіє торговими та розважальними центрами, історичними будівлями, кафе та ресторанами у центрі Харкова.

Зазначається, що примноження бізнесів Гайсинських співпало у часі з погіршенням здоров’я ексмера Харкова Геннадія Кернеса - цивільного чоловіка Оксани Гайсинської. Всього дослідники нарахували 66 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості та 26 гектарів землі у Харкові, що дісталися у спадок Гайсинським. Вартість цих активів, за попередніми підрахунками, сягає щонайменше 1,3 мільярда гривень.

Нині Родіон Гайсинський є власником чи співвласником у близько тридцяти компаніях. Здебільшого цим фірмам належать землі та торгові площі на харківських ринках. Весь цей бізнес на нього переоформили у 2018-2020 роках.

Загалом це близько 25 гектарів землі та 42,6 тисячі квадратних метрів торгових площ. Найбільше земель і нерухомості структури Гайсинського сконцентрували на ринках "Центральний" та "Кінний".

У руках Оксани Гайсинської зосередилися вишуканіші бізнес-активи: офісні центри, торгово-розважальні комплекси, кафе та ресторани.

Реальні масштаби бізнес-імперії, яку залишив по собі Геннадій Кернес, наразі оцінити важко. Та навіть через кілька місяців після смерті багаторічного мера Харкова обриси його імперії стають чіткішими. Схоже, найближчим часом сім’я Гайсинських перетвориться у чи не найбагатших та найвпливовіших бізнесменів Харкова", - йдеться у розслідуванні.

За підрахунками видання, землі та торгові площі, які належать Родіону Гайсинському, можуть коштувати близько 850 мільйонів гривень. А комерційна нерухомість Оксани Гайсинської - ще 430 мільйонів гривень. Відтак уся бізнесова нерухомість родини Кернеса станом на сьогодні може коштувати близько 1,3 мільярда гривень.

Як повідомлялося, 23 грудня у Харкові поховали Кернеса.

Уже 1 січня секретар міськради Харкова просив парламент призначити перевибори мера.