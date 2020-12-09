Одним из заместителей мэра Харькова может стать находящийся под судом директор КП, - СМИ

Об этом стало известно из проекта решения сессии горсовета

Об этом стало известно из проекта решения сессии горсовета

Фото city.kharkov.ua

Одним из 12-ти заместителей мэра города на сегодняшней, 9 января, сессии Харьковского городского совета нового созыва может быть назначен обвиняемый в растрате бюджетных средств и служебном подлоге директор коммунального предприятия горсовета «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Семен Сирота.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харків Times.

Сироту предлагается назначить заместителем харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее эту должность занимал Андрей Руденко, но его планируют перевести на вновь учреждаемую должность заместителя по вопросам обеспечения жизнедеятельности города.

Справка: в июле 2016 года прокуратура сообщила Сироте о подозрении в растрате бюджетных средств и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК). В августе того же года обвинительный акт в отношении Сироты и представителей ООО "Астек" был передан в Московский районный суд Харькова. Слушание дела постоянно переносится и не окончено до сих пор.

Как собщалось ранее, три чиновницы Кернеса отказались от депутатства в мэрии.