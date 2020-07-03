Кучер поддержал разделение Харьковской области на 4 района
Глава ХОГА Алексей Кучер прокомментировал решение парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти об укрупнении районов Харьковской области к четырем с центрами в Харькове, Изюме, Лозовой и Купянске.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на objectivetv.
Районы это не о людях. О людях это общины. И у всех встает вопрос: как мы будем ехать в центр? И не надо вам ехать в центр. Я сейчас анализирую. Сегодня это только комитет проголосовал за 4 районы. Я свою позицию выскажу, но чего-то критического в этом я не вижу”, – рассказал Кучер.
Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято Верховной Радой.
Напомним, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что карантинные мероприятия в области могут быть усилены.