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03 июля 2020, 11:04 3

Кучер поддержал разделение Харьковской области на 4 района

03 июля 2020, 11:04 3
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Фото: из открытых источников
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Глава ХОГА Алексей Кучер прокомментировал решение парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти об укрупнении районов Харьковской области к четырем с центрами в Харькове, Изюме, Лозовой и Купянске.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на objectivetv.

Районы это не о людях. О людях это общины. И у всех встает вопрос: как мы будем ехать в центр? И не надо вам ехать в центр. Я сейчас анализирую. Сегодня это только комитет проголосовал за 4 районы. Я свою позицию выскажу, но чего-то критического в этом я не вижу”, – рассказал Кучер.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято Верховной Радой.

Напомним, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что карантинные мероприятия в области могут быть усилены.

Харьков Харьковская область Алексей Кучер Район область
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