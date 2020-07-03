Кучер поддержал разделение Харьковской области на 4 района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на objectivetv.

Районы это не о людях. О людях это общины. И у всех встает вопрос: как мы будем ехать в центр? И не надо вам ехать в центр. Я сейчас анализирую. Сегодня это только комитет проголосовал за 4 районы. Я свою позицию выскажу, но чего-то критического в этом я не вижу”, – рассказал Кучер.