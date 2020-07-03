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03 липня 2020, 11:04 2

Кучер підтримав поділ Харківської області на 4 райони

03 липня 2020, 11:04 2
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Раніше пропонували поділити область на 7 районів
Фото: з відкритих джерел
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Голова ХОДА Олексій Кучер прокоментував рішення парламентського Комітету з питань організації державної влади про укрупнення районів Харківської області до чотирьох з центрами в Харкові, Ізюмі, Лозовій та Куп’янську.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на objectivetv.

Райони це не про людей. Про людей це громади. І у всіх постає питання: як ми будемо їхати у центр? Та не треба вам їхати у центр. Я наразі аналізую. Насьогоді це лише комітет проголосував за 4 райони. Я свою позицію висловлю, але чогось критичного в цьому я не бачу”, – розповів Кучер.

Він підкреслив, що остаточне рішення буде прийняте Верховною Радою.

Нагадаємо, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що карантинні заходи в області можуть бути посилені.

Харьків Харківська область Олексій Кучер Район область
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