Кучер підтримав поділ Харківської області на 4 райони
Голова ХОДА Олексій Кучер прокоментував рішення парламентського Комітету з питань організації державної влади про укрупнення районів Харківської області до чотирьох з центрами в Харкові, Ізюмі, Лозовій та Куп’янську.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на objectivetv.
Райони це не про людей. Про людей це громади. І у всіх постає питання: як ми будемо їхати у центр? Та не треба вам їхати у центр. Я наразі аналізую. Насьогоді це лише комітет проголосував за 4 райони. Я свою позицію висловлю, але чогось критичного в цьому я не бачу”, – розповів Кучер.
Він підкреслив, що остаточне рішення буде прийняте Верховною Радою.
Нагадаємо, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що карантинні заходи в області можуть бути посилені.