Кучер підтримав поділ Харківської області на 4 райони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на objectivetv.

Райони це не про людей. Про людей це громади. І у всіх постає питання: як ми будемо їхати у центр? Та не треба вам їхати у центр. Я наразі аналізую. Насьогоді це лише комітет проголосував за 4 райони. Я свою позицію висловлю, але чогось критичного в цьому я не бачу”, – розповів Кучер.