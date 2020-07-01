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01 июля 2020, 11:13 7

Глава ОГА не исключает ужесточение карантина на Харьковщине

01 июля 2020, 11:13 7
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Кучер собирает соответствующую комиссию для того, чтобы проанализировать эпидситуации с СOVID-19 в регионе
Кучер собирает соответствующую комиссию для того, чтобы проанализировать эпидситуации с СOVID-19 в регионе
Фото: из открытых источников
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Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что карантинные мероприятия в области могут быть усилены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Ослаблять мы точно не будем", - сказал Кучер.

По словам председателя ОГА, ужесточения могут касаться контроля по соблюдению дистанции на мероприятиях с участием групп людей, работы кинотеатров, развлекательных центров, кафе.

После рабочей поездки Кучера в Изюмский район вечером 1 июля в облгосадминистрации проведут совещание с участием главного санврача региона, где будут решены следующие шаги относительно карантина.

Вечером собираю соответствующую комиссию для того, чтобы проанализировать все то, что происходит. Определенные ограничения мы тоже можем ввести", - сообщил он.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая. Больше всего новых случаев в Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

коронавирус Украина карантин Харьков Харьковская область Алексей Кучер
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