Суд отпустил под домашний арест харьковского патрульного, который стрелял в авто

Полтавский апелляционный суд изменил меру пресечения патрульному Андрею Бондарцу, которого подозревают в превышении служебных полномочий при попытке задержания водителя в Харькове

Фото: патрульная полиция Харьковской области

Полтавский апелляционный суд изменил меру пресечения патрульному Андрею Бондарцу, которого подозревают в превышении служебных полномочий при попытке задержания водителя в Харькове

Об этом, как сообщает RegioNews, Суспильному рассказал его защитник Ярослав Смелянский.

"Полтавский апелляционный суд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и применил меру пресечения в виде домашнего ареста, круглосуточного", - сказал Смелянский.

По информации адвоката, 5 марта патрульный вернется в Харьков.

Напомним, 13 февраля ночью произошла погоня со стрельбой с участием патрульной полиции, в результате чего огнестрельные ранения получил мужчина.