Суд відпустив під домашній арешт харківського патрульного, який стріляв у авто

Полтавський апеляційний суд змінив запобіжний захід патрульному Андрію Бондарцю, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час спроби затримання водія у Харкові

Фото: патрульна поліція Харківської області

Полтавський апеляційний суд змінив запобіжний захід патрульному Андрію Бондарцю, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час спроби затримання водія у Харкові

Про це, як повідомляє RegioNews, Суспільному розповів його захисник Ярослав Смілянський.

"Полтавський апеляційний суд скасував ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, цілодобового", — сказав Смілянський.

За інформацією адвоката, 5 березня патрульний повернеться до Харкова.

Нагадаємо, 13 лютого вночі сталася погоня зі стріляниною за участю патрульної поліції, внаслідок чого вогнепальні поранення отримав чоловік.