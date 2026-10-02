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02 жовтня 2026, 14:26

Україна отримала €2,9 млрд від ЄС: що відомо про новий транш

02 жовтня 2026, 14:26
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Фото: EP
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Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Надходження є частиною вже передбаченого фінансування. Кошти вдалося отримати після виконання Україною 10 індикаторів упродовж першого та другого кварталів 2026 року, а також попередніх періодів. Вони стосуються, зокрема, банківського сектору, енергетики, аграрної політики та транспорту. Три індикатори Україна виконала достроково.

Зазначається, що в умовах складної фінансової ситуації ці кошти мають допомогти забезпечувати ключові видатки держави та спрямовувати більше власних ресурсів на оборону.

"Потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", – наголосив Корецький.

Він подякував Європейському Союзу та його державам-членам за підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділить Україні додаткові 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і безпілотників. Також ЄС готує нову програму спільних оборонних проєктів із Києвом.

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