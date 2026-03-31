Евросоюз нашел для Украины 80 млн евро

Европейский Союз выделит Украине новый транш в размере 80 млн. евро. Это средства из замороженных российских активов

Как передает RegioNews, об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Она отметила, что для завершения войны в Украине необходимо противостоять РФ, а не вознаграждать ее. В частности, нужно ужесточать санкции, а не ослаблять их.

Кая Каллас добавила, что ЕС уже подготовил 20 пакет санкций, благодаря чему можно будет усилить давление на российский теневой флот.

"Мы предоставляем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из доходов от замороженных российских активов", – подытожила она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за заблокированного кредита от ЕС Украина не сможет подготовиться к зиме. В том числе в этом виновата Венгрия.