Трамп видит единственный путь остановить Путина – Зеленский рассказал детали

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда, стремясь завершить войну, могут оказывать давление на Украину с требованием территориальных уступок и вывода украинских войск из собственных территорий

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью главы государства "Axios", передает RegioNews.

По словам Зеленского, последние переговоры украинской делегации со спецпосланниками Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером – в Майами не принесли никаких результатов.

Глава государства отметил, что по завершении конфликта с Ираном американская администрация, вероятно, возобновит давление на Украину с целью принудить к территориальным уступкам.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Мое беспокойство заключается в том, что они видят лишь один способ сделать это – вывод украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", – Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что Россия полностью поддерживает Иран, передавая Тегерану спутниковые снимки американских военных баз и оперативный опыт использования беспилотников.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио назвал "ложью" слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на выход украинской армии из Донецкой области.

