Украина и Катар подписали 10-летнее соглашение об оборонном партнерстве

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эмиром Государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани в Дохе, где договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет

Об этом глава государства написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

На встрече также присутствовал премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам Зеленского, договоренность предусматривает:

общие проекты в оборонной индустрии,

создание сопроизводств,

технологические партнерства между компаниями,

усиление систем противовоздушной обороны (ПВО).

Президент сообщил собеседникам о ситуации в безопасности в Украине и постоянных атаках России, а также ее сотрудничестве с Ираном.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров уточнил, что соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности, по противодействию современным воздушным угрозам, развитию совместных проектов, технологической кооперации и привлечению инвестиций в решения безопасности.

Зеленский поблагодарил Эмира за прием и готовность к сотрудничеству, подчеркнув важность поддержки партнеров в усилении обороноспособности Украины.

