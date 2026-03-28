Украина и Катар подписали 10-летнее соглашение об оборонном партнерстве
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эмиром Государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани в Дохе, где договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет
Об этом глава государства написал в Фейсбуке, передает RegioNews.
На встрече также присутствовал премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.
По словам Зеленского, договоренность предусматривает:
- общие проекты в оборонной индустрии,
- создание сопроизводств,
- технологические партнерства между компаниями,
- усиление систем противовоздушной обороны (ПВО).
Президент сообщил собеседникам о ситуации в безопасности в Украине и постоянных атаках России, а также ее сотрудничестве с Ираном.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров уточнил, что соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности, по противодействию современным воздушным угрозам, развитию совместных проектов, технологической кооперации и привлечению инвестиций в решения безопасности.
Зеленский поблагодарил Эмира за прием и готовность к сотрудничеству, подчеркнув важность поддержки партнеров в усилении обороноспособности Украины.
