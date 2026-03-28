15:28  28 марта
Вспышка кори на Прикарпатье: что запретят и кого это касается
14:13  28 марта
В Луцке пьяный водитель влетел в дорожный знак и скрылся: его разыскали
11:11  28 марта
В Днепре во время обстрела повреждено историческое здание почти 100-летней давности
UA | RU
UA | RU
28 марта 2026, 16:49

Украина и Катар подписали 10-летнее соглашение об оборонном партнерстве

Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эмиром Государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани в Дохе, где договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет

Об этом глава государства написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

На встрече также присутствовал премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам Зеленского, договоренность предусматривает:

  • общие проекты в оборонной индустрии,
  • создание сопроизводств,
  • технологические партнерства между компаниями,
  • усиление систем противовоздушной обороны (ПВО).

Президент сообщил собеседникам о ситуации в безопасности в Украине и постоянных атаках России, а также ее сотрудничестве с Ираном.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров уточнил, что соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности, по противодействию современным воздушным угрозам, развитию совместных проектов, технологической кооперации и привлечению инвестиций в решения безопасности.

Зеленский поблагодарил Эмира за прием и готовность к сотрудничеству, подчеркнув важность поддержки партнеров в усилении обороноспособности Украины.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио сделал нелестное заявление о поставках оружия Украине. Журналисты попросили его прокомментировать слухи, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия для Киева.

Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »