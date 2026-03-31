Євросоюз знайшов для України 80 млн євро

Європейський Союз виділить Україні новий транш у розмірі 80 млн євро. Це кошти із заморожених російських активів

Як передає RegioNews, про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Вона зазначила, що для завершення війни в Україні, необхідно протистояти РФ, а не винагороджувати її. Зокрема, потрібно посилювати санкції, а не послаблювати їх.

Кая Каллас додала, що ЄС вже підготував 20-й пакет санкцій, завдяки чому можна буде посилити тиск на російський тіньовий флот.

"Ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з доходів від заморожених російських активів", – підсумувала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через заблокований кредит від ЄС Україна не зможе підготуватись до зими. Зокрема у цьому винна Угорщина.