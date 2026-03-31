31 березня 2026, 22:08

Євросоюз знайшов для України 80 млн євро

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Європейський Союз виділить Україні новий транш у розмірі 80 млн євро. Це кошти із заморожених російських активів

Як передає RegioNews, про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Вона зазначила, що для завершення війни в Україні, необхідно протистояти РФ, а не винагороджувати її. Зокрема, потрібно посилювати санкції, а не послаблювати їх.

Кая Каллас додала, що ЄС вже підготував 20-й пакет санкцій, завдяки чому можна буде посилити тиск на російський тіньовий флот.

"Ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з доходів від заморожених російських активів", – підсумувала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через заблокований кредит від ЄС Україна не зможе підготуватись до зими. Зокрема у цьому винна Угорщина.

Україна ЄС економіка політика фінансова допомога
В Україні середня зарплата зросла на 1,2%: хто заробляє найбільше
31 березня 2026, 08:49
Трамп бачить єдиний шлях зупинити Путіна – Зеленський розповів деталі
31 березня 2026, 07:57
Україна та Катар підписали 10-річну угоду про оборонне партнерство
28 березня 2026, 16:49
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
В Україні подорожчає хліб: до яких цін готуватися
31 березня 2026, 23:40
Ведучий Тімур Мірошнниченко зізнався, чому живе окремо від дружини і дітей
31 березня 2026, 23:20
Надзвичайники розповіли, як вони рятували 15-річну дівчину з-під завалів у Запоріжжі
31 березня 2026, 22:55
На Миколаївщині збудують завод із виробництва ядерного палива
31 березня 2026, 22:42
Віра не дозволяє служити: на Рівненщині свідка Єгови відправили під варту
31 березня 2026, 22:40
Реперка alyona alyona зізналась, чи використовувала уколи для схуднення
31 березня 2026, 22:30
Росіяни втратили Су-34: член екіпажу загинув
31 березня 2026, 22:10
На Тернопільщині директора цегельного заводу підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин на понад 52 мільйона
31 березня 2026, 21:43
Міндіча та Цукермана можуть екстрадувати до України
31 березня 2026, 20:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Всі публікації »
