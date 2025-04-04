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04 апреля 2025, 23:45

Копейки станут историей: НБУ готовит к выпуску "шаги"

04 апреля 2025, 23:45
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фото: Getty images
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Национальный банк планирует выпустить новый тираж монет номиналом 50 копеек уже "шагами"

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Украинскому радио", передает RegioNews.

По его словам, обновленные монеты могут появиться в обращении после принятия соответствующего решения Верховной Рады.

Он отметил, что 2 сентября прошлого года Нацбанк начал официальную дискуссию по этой теме, которая основывается на комплексном научном анализе.

"Цела экспедиция, которая подтвердила, что удельным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривны, есть шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент во времена УНР. Если гривна - княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины", - сказал Пышный.

По его словам, это абсолютно закономерный и логичный шаг.

"Мы возвращаем свое. Давайте не забывать о том, что копейка осталась только в Москве, Минске и на временно оккупированных Россией территориях Молдовы. Это то, что до сих пор объединяет через 30 лет нашей Независимости монетарные отношения даже на уровне названия", - добавил глава НБУ.

Как известно, в сентябре 2024 года Нацбанк инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" для восстановления исторической справедливости.

Уже в октябре финансовый регулятор направил в Верховную Раду соответствующий пакет законопроектов для изменения названия копеек.

Справка

Слово "шаг" известно на территории Украины еще с XVI века и имеет свое место в украинской классической литературе. В частности, оно встречается в произведениях Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Денежные знаки с таким названием были обращены даже в период Украинской революции 1917-1921 годов.

После провозглашения Независимости в 1991 году планировали их выпуск.

Напомним, Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Национальная гвардия Украины" номиналом в 10 гривен.

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