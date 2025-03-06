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06 марта 2025, 19:24

Депортация украинцев из США: в Белом Доме сделали заявление

06 марта 2025, 19:24
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В СМИ появилась информация о том, что администрация Трампа собирается упразднить правовой статус для беженцев. В Белом Доме прокомментировали ситуацию

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает RegioNews.

По словам Кэролайн Левитт, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Она также добавила, что на самом деле подобного решения на данный момент американские власти не принимали.

"Это очередная ложная новость от Reuters, которая базируется на анонимных источниках, не имеющих точных сведений. Настоящее положение дел — решение по этому поводу еще не принято", - заявила представитель Белого Дома.

Следует отметить, что 6 марта издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США планируют отменить Временно защищенный статус (TPS). Если бы это произошло, тысячи беженцев (в частности, более 240 тысяч граждан Украины) оказались бы под риском депортации.

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