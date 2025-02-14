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14 лютого 2025, 15:26

День Святого Валентина стане дорожчим: шоколад буде на вагу золота, какао подорожчало на 400%

14 лютого 2025, 15:26
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Какао в світі подорожчало на 400%. Основна причина - це зміна клімату, через що вирощувати какао-боби стає дедалі складнішим

Про це повідомляє agroreview, передає RegioNews.

На День святого Валентина традиційно дарують цукерки. Проте ця традиція стане значно дорожчою. Причина – зміна клімату. Фахівці Christian Aid у своєму звіті заявили, що какао стає все більш дефіцитним. Це пов’язано з екстремальними погодними умовами в Західній Африці. Саме там виробляється понад 70% світового обсягу какао.

"Підвищення температури, непередбачувані опади та хвороби, пов’язані з кліматом, значно вплинули на врожай какао, що призвело до різкого зростання цін на нього аж на 400% за останній рік і вже сягнуло 12 218 доларів за тонну", - кажуть фахівці.

За 2024 рік антропогенна зміна температур додала щонайменше три додаткові тижні температури вище 32 градусів у Кот-д’Івуарі та Гані в пік сезону вирощування какао. Внаслідок цього підростаючий врожай опинився в ще більш стресовій ситуації.

Фахівці закликають до термінових дій з підтримки фермерів, які вирощують какао. Також важливо переходити на екологічно чисті джерела енергії, щоб пом’якшити наслідки зміни клімату. Якщо не вжити заходів, то шоколад стане непомірно дорогим для споживачів.

Слід підкреслити, що какао насправді використовується не лише для солодощів. Какао також використовують для макаронних виробів та інших продуктів – часто в якості природного фарбника. Тобто, це може вплинути на вартість багатьох продуктів.

Нагадаємо, що в Україні прискорилась інфляція. За даними Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої вже зросли на 1,2%. При цьому на 5,5-0,9% зросла вартість овочів, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби.

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