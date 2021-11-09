Верещук рассказала, сколько зарабатывает на новой должности

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Новоизбранный вице-премьер-министр-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что ее зарплата на должности министра составит 68 тыс. грн в месяц со всеми надбавками

Об этом она сказала в блицинтервью телеканала "Дом", пишет RegioNews.

Говоря о первых шагах на новой должности, Верещук отметила, что прежде всего хочет посетить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, чтобы пообщаться с людьми, которые живут вблизи оккупированных территорий.

"Как оказалось, именно общение дает больше информации. Экспертная сеть, волонтеры, внутренне перемещенные лица — все, что может меня насытить информацией, будет сделано", — сказала она.

По словам вице-премьер-министра, в ближайшее время также будет принят ряд постановлений, в частности о выплате пенсий, льготах на электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось, что Верещук станет членом украинской делегации в ТКГ.