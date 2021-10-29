Зеленский прибыл с визитом в Одесскую область: чем займется
Глава государства Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область
Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает RegioNews.
"Глава государства примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с объектами, которые возведены и реконструированы в Одесской области в рамках Национальной программы "Большое строительство"", — отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил госуполномоченного из Антимонопольного комитета.
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