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29 октября 2021, 13:35 354

Зеленский прибыл с визитом в Одесскую область: чем займется

29 октября 2021, 13:35 354
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Фото: сайт Офиса президента
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Глава государства Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область

Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает RegioNews.

"Глава государства примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с объектами, которые возведены и реконструированы в Одесской области в рамках Национальной программы "Большое строительство"", — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил госуполномоченного из Антимонопольного комитета.

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