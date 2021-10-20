В Черновцах тариф на тепло не будет расти

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Об этом на брифинге сообщил мэр Роман Кличук, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Решение приняли на внеочередном заседании исполкома.

Для ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" установили в течение отопительного периода 2021-2022 годы до конечных потребителей коммунальных услуг по категории "население" тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии и тарифах на тепловую энергию на уровне 1204,62 грн. /Гкал.

Это тарифы на отопление, по которым черновчане платили в прошлые годы. Но городу это нанесет колоссальный ущерб.

Нужно найти 250 миллионов гривен и еще 50 миллионов по бюджетной сфере. Мы получили поддержку правительства, что нужно поддерживать органы местной власти. Но пока не знаем, в какой это будет форме. Также понимаем, какая это будет нагрузка на центральный бюджет, поэтому согласились разделить расходы. Это вынужденный шаг. Очень надеемся, что отопительный сезон пройдем достойно и без катаклизмов, - сказал Роман Кличук.

Ранее он сообщал, что в Черновцах с 2018 года цены на теплоснабжение не повышались. В июне этого года исполком принял решение повысить их на 70%.

Как сообщалось, в Киеве передумали повышать стоимость отопления для населения.

Ранее Центральная и местная власть подписали меморандум для обеспечения отопительного сезона, правительство направит местным бюджетам субвенцию.