16:26  20 октября
В Запорожье начали прививать от коронавируса на рынках
13:33  20 октября
В Житомире ночью горел колледж, пострадали студенты
15:15  20 октября
Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 октября 2021, 18:10 26

В Черновцах тариф на тепло не будет расти

20 октября 2021, 18:10 26
Читайте також українською мовою
Фото АСС
Читайте також
українською мовою

Черновицкий горисполком на внеочередном заседании отменил свое предыдущее решение о подорожании отопления

Об этом на брифинге сообщил мэр Роман Кличук, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Решение приняли на внеочередном заседании исполкома.

Для ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" установили в течение отопительного периода 2021-2022 годы до конечных потребителей коммунальных услуг по категории "население" тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии и тарифах на тепловую энергию на уровне 1204,62 грн. /Гкал.

Это тарифы на отопление, по которым черновчане платили в прошлые годы. Но городу это нанесет колоссальный ущерб.

Нужно найти 250 миллионов гривен и еще 50 миллионов по бюджетной сфере. Мы получили поддержку правительства, что нужно поддерживать органы местной власти. Но пока не знаем, в какой это будет форме. Также понимаем, какая это будет нагрузка на центральный бюджет, поэтому согласились разделить расходы. Это вынужденный шаг. Очень надеемся, что отопительный сезон пройдем достойно и без катаклизмов, - сказал Роман Кличук.

Ранее он сообщал, что в Черновцах с 2018 года цены на теплоснабжение не повышались. В июне этого года исполком принял решение повысить их на 70%.

Как сообщалось, в Киеве передумали повышать стоимость отопления для населения.

Ранее Центральная и местная власть подписали меморандум для обеспечения отопительного сезона, правительство направит местным бюджетам субвенцию.

отопительный сезон тарифы тепло Черновцы Роман Кличук исполком

"Батькивщина" требует объявления чрезвычайного положения в энергетике
18 октября 2021, 17:32
Коммерческий импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается – Минэнерго
12 октября 2021, 20:51
В Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения
01 октября 2021, 09:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram