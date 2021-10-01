На Херсонщине задержали фермера, заказавшего убийство конкурента

Фото: Нацполиция

В Херсонской области между руководителем фермерского хозяйства и его конкурентом возник конфликт относительно ведения бизнеса в регионе, поэтому фермер заказал его убийство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Для выполнения заказного убийства он нанял жителя Херсонщины, который работал в сфере предоставления охранных услуг", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что жизнь конкурента по бизнесу мужчина оценил в 40 тысяч долларов.

Полицейские задержали фигуранта во время передачи исполнителю преступления части оговоренной суммы.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины и избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что жительницу Львовщины приговорили к пожизненному заключению за три убийства.