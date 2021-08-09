Инфляция в Украине побила трехлетний рекорд

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Рост потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,1% после 0,2% в июне, 1,3% – в мае, 0,7% – в апреле, 1,7% – в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе. В то же время в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года инфляция впервые за три года превысила отметку в 10% составив 10,2%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу статистики

По данным Госстата, в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи. На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты. В то же время на 6,7% подорожал сахар, на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца.

При этом на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 0,9%, алкогольные напитки – на 0,7%.

В тоже время, одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь – на 5,8%, одежда – на 4,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3% и аренду жилья – на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 2,4%.